“Non me ne frega un ca**o di quello che dici!” | Davide Silvestri shock | è finito tutto

Davide Silvestri sbotta contro una concorrente del Grande Fratello Vip, scoppia la polemica sui social: ecco tutti i dettagli della vicenda. Davide Silvestri al GF Vip (screenshot YouTube)Durante la notte, Davide Silvestri ha avuto un confronto con Miriana Trevisan riguardo l'immunità che i concorrenti si sono scambiati durante la puntata. Il gieffino ha deciso di concedere questo privilegio a Katia e Miriana sembrerebbe essere totalmente in disaccordo con questa decisione. I trascorsi tra la soprano e la showgirl, infatti, non sono dei migliori e Miriana ci ha tenuto a far sapere a Davide la sua delusione riguardo la sua scelta. Il vippone, però, non ha lasciato la sua posizione, continuando a sostenere la sua idea e la sua lealtà verso Katia.

