Napoli, tre calciatori violano la quarantena: cosa rischiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Tre calciatori del Napoli hanno violato la quarantena prevista per il Covid-19: cosa rischiano adesso i tre professionisti. I giocatori partenopei festeggiano dopo il goal alla Juventus (via Getty Images)Nella serata di ieri il Napoli di Luciano Spalletti è sceso in campo con tre giocatori che dovevano osservare la quarantena fiduciaria. Infatti erano stati fermati dall’Asl di Torino il l difensore Amir Rrahmani ed i centrocampisti Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski. I tre non sarebbero potuti scendere in campo, ma alla fine sono stati schierati lo stesso dal tecnico azzurro creando non poche polemiche. Inoltre i tre calciatori non hanno potuto nemmeno godere delle nuove regole del decreto, visto che hanno ricevuto la doppia dose da ... Leggi su vesuvius (Di sabato 8 gennaio 2022) Tredelhanno violato laprevista per il Covid-19:adesso i tre professionisti. I giocatori partenopei festeggiano dopo il goal alla Juventus (via Getty Images)Nella serata di ieri ildi Luciano Spalletti è sceso in campo con tre giocatori che dovevano osservare lafiduciaria. Infatti erano stati fermati dall’Asl di Torino il l difensore Amir Rrahmani ed i centrocampisti Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski. I tre non sarebbero potuti scendere in campo, ma alla fine sono stati schierati lo stesso dal tecnico azzurro creando non poche polemiche. Inoltre i trenon hanno potuto nemmeno godere delle nuove regole del decreto, visto che hanno ricevuto la doppia dose da ...

Advertising

capuanogio : Tre giocatori tecnicamente in quarantena messi in campo: per il bene di tutti c’è da sperare che il #Napoli abbia d… - capuanogio : La quarantena? Niente di serio. Così il #Napoli ha cambiato idea sul protocollo del calcio disconosciuto nell'ottob… - SimoneAlliva : Tre giocatori del #Napoli tecnicamente in quarantena messi in campo. Abbiamo il nostro caso #Djokovic - Sacarunz : RT @unfair_play: Juventus-Napoli, i bianconeri valutano un ricorso per la presenza di tre giocatori che non sarebbero dovuti essere in camp… - Alex_Tatone : @CucchiRiccardo Lo dica al G.S.che ha comminato un multa di € 10.000,00 alla juve per discriminazione territoriale… -