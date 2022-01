Massimo Galli e il Covid | ora sta meglio ' Mi hanno curato con gli anticorpi monoclonali'

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, il virologo Massimo Galli: 'Io contagiato da Omicron, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambin… - Agenzia_Ansa : Massimo Galli è risultato positivo al Covid: 'Sono stato una schifezza'. Il virologo racconta: 'Ora sto meglio ma p… - Corriere : Massimo Galli, i tamponi bugiardi e la batosta di Omicron: «Curato con gli anticorpi monoclonali» - sardo1951 : RT @DavidPuente: La mia intervista a Massimo Galli. In merito alle cure: «Allo stato attuale non sono fiducioso sulla possibilità di supera… - Folchetto1 : RT @ZombieBuster5: Ho fatto tre dosi inutili di terapia genica e mi sono ammalato, quindi dovete farlo anche voi. Firmato Massimo Galli -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

Il 70enne professor, ex primario di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, risponde alle accuse di essere stato salvato non dal vaccino , ma dalle cure domiciliari . Nulla di più inesatto, ...'Ho fatto la cura con gli anticorpi monoclonali in ospedale perché mi è stato consigliato visti i miei fattori di rischio', è quanto precisa al 'Corriere della Sera' il professor, 70 anni, ex primario di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano oggi in pensione, spiegando che ci tiene a dirlo 'perché qualcuno ha avuto il cattivo gusto di tirare fuori la ...Il 70enne professor Massimo Galli, ex primario di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, risponde alle accuse di essere stato salvato non dal vaccino, ma dalle cure ...Faccio outing, verosimilmente il 31 dicembre qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone : così il virologo ...