Marko: “Mercedes in gara era più veloce” (Di sabato 8 gennaio 2022) Helmut Marko, consigliere della Red Bull, è tornato a parlare della lotta con la Mercedes durante l’ultima stagione di Formula Uno. Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes spegne 37 candeline Marko: la Mercedes ha fatto più progressi della Red Bull? Intervistato da Auto Motor und Sport, il consigliere della Red Bull Helmut Marko è tornato a parlare della lotta con la Mercedes. Il team austriaco è tornato a conquistare un titolo mondiale (dopo sette anni) grazie a Max Verstappen che ha battuto il sette volte iridato Lewis Hamilton nell’ultimo gran premio del campionato. Queste le parole del consigliere della Red Bull: “Tutto sommato, siamo dei degni campioni del mondo. Ci sono state alcune gare in cui abbiamo avuto molta sfortuna, come Baku, Silverstone o ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Helmut, consigliere della Red Bull, è tornato a parlare della lotta con ladurante l’ultima stagione di Formula Uno. Lewis Hamilton: il pilota dellaspegne 37 candeline: laha fatto più progressi della Red Bull? Intervistato da Auto Motor und Sport, il consigliere della Red Bull Helmutè tornato a parlare della lotta con la. Il team austriaco è tornato a conquistare un titolo mondiale (dopo sette anni) grazie a Max Verstappen che ha battuto il sette volte iridato Lewis Hamilton nell’ultimo gran premio del campionato. Queste le parole del consigliere della Red Bull: “Tutto sommato, siamo dei degni campioni del mondo. Ci sono state alcune gare in cui abbiamo avuto molta sfortuna, come Baku, Silverstone o ...

