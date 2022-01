LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: si inizia alle 14.30 con il team sprint azzurro (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 14.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2022 di Speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio neerlandese assisteremo a un day-2 in cui i nostri portacolori vorranno mettersi in evidenza. Speed skating – Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2022 di Speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio neerlandese assisteremo a un day-2 in cui i nostri portacolori vorranno mettersi ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 14.00 Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata deglidia Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio neerlandese assisteremo a un day-2 in cui i nostri portacolori vorranno mettersi in evidenza.– Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata deglidia Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio neerlandese assisteremo a un day-2 in cui i nostri portacolori vorranno mettersi ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata degli Europei ed altre possibilità di medaglia per l'Italia! - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2022 in DIRETTA: Davide Ghiotto sogna la medaglia nei 5000 metri - #Speed #skating… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - Gabigolrp : Live on, Gabigol da SPEED de volta??? Tutoria on!! -