LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: il team sprint maschile azzurro cerca il podio (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 14.30 Inizia il team sprint maschile con la sfida tra Paesi Bassi e Germania. Speed skating – 14.20 Fari puntati su Ghiotto, capace di salire sul podio in ben due circostanze in questa specialità e secondo nell’ultima apparizione a Calgary (Canada). Una gara che non vedrà al via il primatista del mondo Nils van der Poel, ma il roster olandese è di primo LIVEllo e quindi centrare la top-3 sarà complesso. A chiudere il programma Francesca Lollobrigida si riproporrà dei 1500 metri, dopo aver ottenuto il bronzo nei 3000 metri. Anche in questo caso fari puntati sulle padrone di casa, in particolare per la presenza ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 14.30 Inizia ilcon la sfida tra Paesi Bassi e Germania.– 14.20 Fari puntati su Ghiotto, capace di salire sulin ben due circostanze in questa specialità e secondo nell’ultima apparizione a Calgary (Canada). Una gara che non vedrà al via il primatista del mondo Nils van der Poel, ma il roster olandese è di primollo e quindi centrare la top-3 sarà complesso. A chiudere il programma Francesca Lollobrigida si riproporrà dei 1500 metri, dopo aver ottenuto il bronzo nei 3000 metri. Anche in questo caso fari puntati sulle padrone di casa, in particolare per la presenza ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata degli Europei ed altre possibilità di medaglia per l'Italia! - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2022 in DIRETTA: Davide Ghiotto sogna la medaglia nei 5000 metri - #Speed #skating… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - Gabigolrp : Live on, Gabigol da SPEED de volta??? Tutoria on!! -