“Li respingevo e ridevano”: altre due ragazze molestate in piazza Duomo a Milano (Di sabato 8 gennaio 2022) Aumenta il numero delle vittime delle molestie della notte di Capodanno a Milano. Dopo la denuncia della diciannovenne che nella notte di San Silvestro, in piazza Duomo, è stata aggredita da un gruppo di circa 30 ragazzi, per poi essere portata in salvo dalle forze dell’ordine, sono state altre quattro le donne che hanno trovato la forza di raccontare quanto hanno subito durante i festeggiamenti la sera del 31 dicembre. Tra queste, le ultime sono state due turiste tedesche, che il 7 gennaio hanno sporto denuncia a Mannheim, la città dove vivono. Il video della prima aggressione è stato diffuso grazie alla pagina Facebook Milanobelladadio, e nei giorni successivi sono comparse altre immagini, che testimoniano le molestie su almeno altre quattro ragazze. ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 8 gennaio 2022) Aumenta il numero delle vittime delle molestie della notte di Capodanno a. Dopo la denuncia della diciannovenne che nella notte di San Silvestro, in, è stata aggredita da un gruppo di circa 30 ragazzi, per poi essere portata in salvo dalle forze dell’ordine, sono statequattro le donne che hanno trovato la forza di raccontare quanto hanno subito durante i festeggiamenti la sera del 31 dicembre. Tra queste, le ultime sono state due turiste tedesche, che il 7 gennaio hanno sporto denuncia a Mannheim, la città dove vivono. Il video della prima aggressione è stato diffuso grazie alla pagina Facebookbelladadio, e nei giorni successivi sono comparseimmagini, che testimoniano le molestie su almenoquattro. ...

LeoNoeuro : RT @autocostruttore: Piazza Duomo, almeno 5 ragazze molestate. Una turista tedesca: «Li respingevo e loro ridevano» È successo come a Colon… - MarcoDegani2 : RT @HoaraBorselli: #Milano, almeno 5 le ragazze aggredite da una trentina di giovani, dei quali molti erano stranieri a #Capodanno. I verba… - piero636 : RT @autocostruttore: Piazza Duomo, almeno 5 ragazze molestate. Una turista tedesca: «Li respingevo e loro ridevano» È successo come a Colon… - donatellabc : RT @HoaraBorselli: #Milano, almeno 5 le ragazze aggredite da una trentina di giovani, dei quali molti erano stranieri a #Capodanno. I verba… - Enrico41274903 : RT @autocostruttore: Piazza Duomo, almeno 5 ragazze molestate. Una turista tedesca: «Li respingevo e loro ridevano» È successo come a Colon… -

Ultime Notizie dalla rete : respingevo ridevano Milano, almeno 5 ragazze molestate in piazza Duomo. Una turista tedesca: «Li respingevo e loro ridevano» Corriere Milano