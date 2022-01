La prossima settimana arriviamo a 400 000 casi Le stime di Sestili

(Di sabato 8 gennaio 2022) La crescita dell’epidemia di Covid avanza in modo esponenziale, tanto che il tempo di raddoppio di circa 7 giorni lascia prevedere circa 400.000al giorno per la: così numerosi che sarà impossibile tracciarli. Di conseguenza l’unica fotografia dell’epidemia potrà basarsi sui ricoveri. Lo ha detto all’ANSA il fisico Giorgio, fondatore della pagina Facebook ‘Coronavirus- Dati e analisi scientifiche’. “Siamo ancora in piena crescita con un tempo di raddoppio di circa 7 giorni e nella scorsala crescita era stata del 151%, con un tempo di raddoppio di 4-5 giorni. Attualmente l’incrementole è del 114% e di conseguenza lapotranno essere circa 400.000 al giorno, ...

... la Regione sposterà di tre giorni la riapertura delle scuole riservandosi ulteriori provvedimenti attraverso la convocazione della task force la' Cisl: 'Bene rinvio lezioni in ...... con un'incidenza complessiva di 1.511/100.000, e con proiezione di oltre il doppio, con Rt pari a 2,25 per la, con conseguente previsione di un enorme aumento dell'impatto sulle ...Scenario preoccupante per la diffusione del covid in Campania. I dati emergono dalla riunione dell’unità di crisi. Indice di trasmissibilità del contagio ad 1.6 che potrebbe arrivare e superare il 2 n ...Covid, Iss: “I non vaccinati finiscono in terapia intensiva 25,6 volte di più di chi ha il booster. Omicron quintuplica il rischio di reinfezione” In questi tempi difficili e straordinari, è fondament ...