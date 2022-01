Advertising

La7tv : ??SUPERCOPPA BIANCONERA! Le ragazze di Joe Montemurro si aggiudicano il primo trofeo del 2022. La Juventus batte i… - MaurizioRaffae4 : RT @Monica91288929: SUPERCOPPA BIANCONERA! Le ragazze di Joe Montemurro si aggiudicano il primo trofeo del 2022. La Juventus batte il Mil… - cf_ita : ?? La #JuventusWomen batte il #MilanFemminile e conquista la terza #SupercoppaFemminile consecutiva ?? Florind Xhafe… - sportli26181512 : La Juventus batte il #Milan e vince la Supercoppa FS: Nel primo tempo il vantaggio rossonero con Grimshaw, nella ri… - OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE La Juve batte il Milan e vince per la terza volta consecutiva la Supercoppa Italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus batte

Commenta per primo LaWomen2 a 1 il Milan a Frosinone ed alza al cielo la Supercoppa . Primo trofeo italiano per mister Montemurro che può esultare. Prestazione non eccezionale, ma le bianconere arrivavano ...Frosinone - Terza Supercoppa italiana consecutiva per ladi Montemurro , che allo Stirpe di Frosinonein rimonta il Milan di Ganz per 2 - 1. Al 3' le rossonere si affacciano subito dalle parti di Peyraud - Magnin , con Thomas che però non ...La Juventus vince la Supercoppa Italiana, battendo il Milan 2-1. Al termine del match, Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni di La7. "Abbiamo avuto tante occasioni , ma non siamo ...Dopo novanta minuti combattuti, a uscirne vincitrice è la Juventus. Una gara sicuramente difficile per le rossonere, che se la giocano fino a quando l'arbitro non decide di essere ...