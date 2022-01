Insigne, presidente Toronto: «Arriverà a luglio in segno di rispetto per i tifosi del Napoli» (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente del Toronto Manning ha parlato dell’arrivo di Insigne al club canadese Bill Manning, presidente del Toronto, in conferenza stampa ha parlato dell’arrivo ufficiale di Lorenzo Insigne a partire da luglio. LE PAROLE – «Qui ci sono stati molti calciatori forti, ma uno come Insigne, nel pieno della carriera, non lo abbiamo ancora visto. Era arrivato il momento di tesserare una superstar e Insigne resterà con noi per le prossime quattro stagioni. Arriverà soltanto a luglio, questa è una decisione presa da lui in segno di rispetto nei confronti del Napoli e dei suoi tifosi. Insigne è un giocatore che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) IldelManning ha parlato dell’arrivo dial club canadese Bill Manning,del, in conferenza stampa ha parlato dell’arrivo ufficiale di Lorenzoa partire da. LE PAROLE – «Qui ci sono stati molti calciatori forti, ma uno come, nel pieno della carriera, non lo abbiamo ancora visto. Era arrivato il momento di tesserare una superstar eresterà con noi per le prossime quattro stagioni.soltanto a, questa è una decisione presa da lui indinei confronti dele dei suoiè un giocatore che ...

