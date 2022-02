In una vecchia diffida il rancore di un affittuario napoletano per i diritti di proprietà privata (Di sabato 8 gennaio 2022) In un vecchio atto di diffida tutto il rancore di un comune affittuario napoletano per i diritti di proprietà Nelle mie croniche spedizioni di ricerca e perlustrazione assieme all’amico Rocker Insane emerge di tutto: vecchi documenti di varia natura e fattispecie, che ho deciso di documentare consuetamente in questa rubrica. Dall’ultima incursione (così, come piace chiamarle a noi n.d.a.) in orario chiusura al mercato delle pulci di Porta portese è emerso un documento scritto a mano da un padre di famiglia residente a Napoli. Un signore nato nel ’49 si esercita a scrivere un atto di diffida, a nome della sua famiglia, contro la proprietaria della casa che ha preso in locazione. Dai testi dei fogli, ripiegati in una cartella e abbandonati da un rigattiere sul ... Leggi su lameteora.info (Di sabato 8 gennaio 2022) In un vecchio atto ditutto ildi un comuneper idiNelle mie croniche spedizioni di ricerca e perlustrazione assieme all’amico Rocker Insane emerge di tutto: vecchi documenti di varia natura e fattispecie, che ho deciso di documentare consuetamente in questa rubrica. Dall’ultima incursione (così, come piace chiamarle a noi n.d.a.) in orario chiusura al mercato delle pulci di Porta portese è emerso un documento scritto a mano da un padre di famiglia residente a Napoli. Un signore nato nel ’49 si esercita a scrivere un atto di, a nome della sua famiglia, contro la proprietaria della casa che ha preso in locazione. Dai testi dei fogli, ripiegati in una cartella e abbandonati da un rigattiere sul ...

