Il dl sull'obbligo vaccinale per gli over 50 è in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 8 gennaio 2022) Il testo pubblicato nella notte. Le nuove norme sono in vigore da oggi. Multe da 600 a 1.500 euro ai dipendenti trovati al lavoro senza super green pass. Ma il provvedimento continua ad alimentare ...

GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - NicolaPorro : ?? C'è un dettaglio, sfuggito a tutti, nell'ultimo decreto sull'#obbligovaccinale. Le date non coincidono: cosa sign… - lucatelese : Perché Draghi non ha messo la faccia sull’obbligo vaccinale? - Piero42395724 : RT @rutilibus: Avv. Sandri: L'AUSTRIA SOSPENDE PER MOTIVI TECNICI LA LEGGE SULL'OBBLIGO VACCINALE - Gengiskan73 : RT @MinervaMcGrani1: Mattarella verrà ricordato come il Presidente che ha firmato i più grandi scempi della storia della Repubblica: La leg… -