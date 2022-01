Il coinvestimento sui generis di Tim spacca Agcom Ecco cosa è successo

(Di sabato 8 gennaio 2022) Fa impressione latura che si è rivelata all’interno disulla questione deldi TIM. Mentre l’autorità ha emanato un ottimistico comunicato definendo la proposta di TIM sostanzialmente in linea con il diritto europeo, uno dei suoi membri, la dottoressa Giomi, se ne è distanziata pubblicamente, sollevando importanti obiezioni di procedura e di merito. Va detto che ancora non vi sono informazioni pubbliche su ciò che è stata esattamente deliberato da, ma si possono comunque fare delle ipotesi sulla base dei documenti circolati in precedenza. Maè questo? Il tutto parte da una norma europea, l’art 76 del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che consente agli operatori dominanti di essere deregolati a fronte di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : coinvestimento sui

... quali condizioni e forme di accesso alda parte di operatori con un grado di ... sullo sviluppo delle reti 5G erelativi finanziamenti pubblici. L'avvio della consultazione pubblica, ......abitazioni di FiberCop per sviluppare il mercato dell'accesso Fiber - to - the - Home (FTTH)... FiberCop opera sulla base del modello die rappresenta il primo caso in Europa di ...La commissaria dell'Autorità spiega il suo voto a una importante delibera sullo sviluppo della banda larga con il modello del coinvestimento.Il 3 gennaio l’authority ha approvato l’offerta di coinvestimento dell’azienda. La consigliera Giomi denuncia merito e metodo della delibera: «Gli altri operatori saranno solo affittuari» ...