Grande Fratello VIP 6 | Signorini in casa per sgridare i vipponi | Ricciarelli graziata ancora

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sgridarli tutti per non punire nessuno: questo è stato il motto con cui Alfonsosi è preparato ad aprire l’inattesa puntata del 7 gennaio 2022 diVIP 6, una puntata che non sarebbe dovuta esser trasmessa in quanto in serata era inizialmente previsto lo show documentaristico Viaggio nellaBellezza con Cesare Bocci. Dunque l’improvvisata del conduttore è partita nel peggiore delle ipotesi: una ramanzina a tutti così da smorzare ogni fiammella di discussione. La puntata del 7 gennaio 2022 diVIP 6, infatti, si era aperta con il riassuntone di alcune delle ingiurie e offese che alcune concorrenti del reality show di Canale Cinque si stanno scambiando da alcuni giorni: prima della lista è Katiache sta inondando ...

'In quesi sei mesi hai regalato a noiemozioni', la ringrazia che stasera l'ha invitata per ... dalla relazione particolare con Rosalinda Cannavò alla morte del, amori e dolori vissuti ...Katia Ricciarelli resta in Casa. La soprano , finita nella bufera delle polemiche per le sue frasi volgari e offensive nei confronti di alcuni coinquilini della Casa del GF Vip, questa sera è stata '...La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con la tanto attesa ramanzina di Alfonso Signorini ai vipponi, in particolare a Katia Ricciarelli, protagonista negli ultimi giorni di sf ...Delia Duran ha deciso definitivamente che entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. La sua decisione non è condivida con Alex, che però le ha detto: “Capisci i tuoi dubbi”. Il momento dell'ingresso ...