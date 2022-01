Gazzelle | «Hamburger e rimorsi | la vita è fatta di questo»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 8 gennaio 2022) A trent’anni il cantautore romano fa i conti con il diventare uomo e parla di Ok un cazzo, in cui ci sono quattro nuove canzoni, l’unico modo sincero che ha per analizzare tutto quello che gli succede. E per ricordare. Nella nostra intervista il racconto senza filtri di un cantautore che lotta contro se stesso e che ha paura di stare bene