F1, Stefano Domenicali: “Puntiamo a un calendario futuro di 30 GP” (Di sabato 8 gennaio 2022) Stefano Domenicali, CEO di F1, guarda con ambizione al futuro del Circus. Festeggiando il suo primo anno nel ruolo citato, l’ex Team Principal della Scuderia Ferrari ha chiarito alcuni degli aspetti o i progetti in cantiere. In un’intervista concessa al media tedesco Sport1, Domenicali ha dichiarato: “Valutiamo sempre di più con grande interesse ai vari mercati, soprattutto agli Stati Uniti e all’Estremo Oriente. Cresce soprattutto l’interesse in Cina e la presenza del pilota Guanyu Zhou non è casuale. Abbiamo molte richieste da parte di tanti Paesi e possiamo organizzare un calendario di 30 GP“. Nonostante le difficoltà legate al Covid, il programma del 2022 prevede 23 appuntamenti, un record assoluto. Tanta carne al fuoco e non sarà semplice per le squadre gestire gli sforzi legati ai continui ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022), CEO di F1, guarda con ambizione aldel Circus. Festeggiando il suo primo anno nel ruolo citato, l’ex Team Principal della Scuderia Ferrari ha chiarito alcuni degli aspetti o i progetti in cantiere. In un’intervista concessa al media tedesco Sport1,ha dichiarato: “Valutiamo sempre di più con grande interesse ai vari mercati, soprattutto agli Stati Uniti e all’Estremo Oriente. Cresce soprattutto l’interesse in Cina e la presenza del pilota Guanyu Zhou non è casuale. Abbiamo molte richieste da parte di tanti Paesi e possiamo organizzare undi 30 GP“. Nonostante le difficoltà legate al Covid, il programma del 2022 prevede 23 appuntamenti, un record assoluto. Tanta carne al fuoco e non sarà semplice per le squadre gestire gli sforzi legati ai continui ...

