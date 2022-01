Draghi al Colle? “Non stupirebbe un ritiro” Il premier accerchiato | crisi sanitaria | partiti spaccati | pressing da Goldman Sachs a Macron

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Una maggioranza sull’orlo dell’implosione, mentre i contagi per la variante Omicron continuano a crescere segnando nuovi record. Lo scenario per la politica che sognava di occuparsi (quasi solo) di trattative per il Quirinale da qui al 24 gennaio, giorno della prima convocazione dell’Aula, si fa sempre più preoccupante. E soprattutto per il presidente del Consiglio Marioche, fino a poche settimane fa, si definiva “un nonno al servizio delle istituzioni” e pensava già di potersi togliere la maglia daper salire al. Neanche il tempo di festeggiare, si fa per dire, il Capodanno, che lo scenario sembra drasticamente mutato e le voci di una sua possibile rinuncia alla corsa per il Quirinale si fanno sempre più insistenti, in attesa di una sua parola – in un senso o in un altro – nella conferenza stampa annunciata per ...