Dalle date all’esenzione: tutto quello che non torna sul caso Djokovic (Di sabato 8 gennaio 2022) Tantissime sono le carte sul tavolo del giudice di Melbourne Anthony Kelly, che nelle prossime ore esaminerà il caso Djokovic e decreterà valida o nulla la decisione di negargli il visto per entrare in Australia e giocare gli Open di tennis. Oggi il numero uno al mondo si è trovato nella bufera perché – come segnalato dai suoi legali nelle memorie difensive messe agli atti – sarebbe risultato positivo al Covid il 16 dicembre, ma diverse prove lo ritraggono mentre partecipa ad un evento in pubblico al chiuso il giorno dopo insieme ad alcuni giovani atleti di Belgrado. La stampa australiana ha rivelato un retroscena sul come Djokovic abbia ottenuto l’esenzione per sbarcare in Australia nonostante non sia vaccinato: il 10 novembre infatti, Craig Tiley, presidente di Tennis Australia (che organizza gli Australian Open), ha inviato una ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Tantissime sono le carte sul tavolo del giudice di Melbourne Anthony Kelly, che nelle prossime ore esaminerà ile decreterà valida o nulla la decisione di negargli il visto per entrare in Australia e giocare gli Open di tennis. Oggi il numero uno al mondo si è trovato nella bufera perché – come segnalato dai suoi legali nelle memorie difensive messe agli atti – sarebbe risultato positivo al Covid il 16 dicembre, ma diverse prove lo ritraggono mentre partecipa ad un evento in pubblico al chiuso il giorno dopo insieme ad alcuni giovani atleti di Belgrado. La stampa australiana ha rivelato un retroscena sul comeabbia ottenuto l’esenzione per sbarcare in Australia nonostante non sia vaccinato: il 10 novembre infatti, Craig Tiley, presidente di Tennis Australia (che organizza gli Australian Open), ha inviato una ...

