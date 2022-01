Covid | M5S | bene decisione di Draghi di spiegare le misure

Advertising

CatalfoNunzia : Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: serve un nuovo scostamento di bilancio per ristorare categorie e settori più colpi… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Criticità sulle vaccinazioni, paradossale parlare di obbligo. C'è confusione, il governo chiarisca'. Il lea… - GigiAdinolfi : RT @ValterRimini: Oltre ad aver fatto prendere la fetta più grande di #Pnrr all’Italia, oltre ai 20 MLD di ristori che Conte ha dato alle i… - elisabettap38 : RT @ValterRimini: Oltre ad aver fatto prendere la fetta più grande di #Pnrr all’Italia, oltre ai 20 MLD di ristori che Conte ha dato alle i… - M5SER : EMERGENZA COVID, PICCININI (M5S): “REGIONE ACCELERI PER SOSTENERE TURISMO E DISCOTECHE. LA LORO RICHIESTA D’AIUTO N… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid M5S

Così fontivicine al vertice commentano le conferme arrivate a mezzo stampa da Chigi rispetto a una conferenza stampa di Draghi."Ora bisogna accelerare immediatamente sui ristori, sulla proroga ...Così il Capogruppo del, presso il Consiglio regionale della Calabria, Davide Tavernise, a commento del recente annuncio del Presidente Occhiuto sull'ipotesi di destinazione ahospital dell'...La sanzione una tantum da 100 euro non è l’unica prevista per gli over 50 non vaccinati. Lo fanno notare fonti di Palazzo Chigi,dopo le polemiche scatenate dalle sanzioni basse per chi evade l’obbligo ...La deputata del gruppo misto sta venendo a Roma per le elezioni del Quirinale prima che dal 10 gennaio le sia vietato di salire sui mezzi di trasporto ...