Covid, la terza dose previene la malattia severa nel 97% dei casi – Il report Iss (Di sabato 8 gennaio 2022) Le persone non vaccinate contro il Covid corrono un rischio relativo di essere ricoverate in terapia intensiva 25,7 volte superiore a chi si è vaccinato con la terza dose booster. I non vaccinati corrono inoltre un rischio relativo di finire in rianimazione 15,4 volte superiore rispetto a chi ha concluso il ciclo primario di vaccinazione (ossia due dosi) da più di 4 mesi, e 23,1 volte superiore rispetto a chi ha concluso il ciclo primario di vaccinazione con due dosi da meno di 4 mesi. È quanto emerge dall'ultimo bollettino di sorveglianza integrata dell'Istituto Superiore di Sanità contenente i dati sugli effetti della vaccinazione contro il Coronavirus in termini di contagi e ricoveri. Attualmente, l'incidenza dei ricovero nelle terapie intensive è pari a 23,1 ospedalizzati ogni 100.000 abitanti per i non vaccinati, 1,5 ogni 100.000

