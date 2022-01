Coronavirus, tornano ad aumentare i contagi: 197.552 in un giorno. 184 morti, in crescita i ricoveri (Di sabato 8 gennaio 2022) Il bollettino dell’8 gennaio 2022 Sono 184 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 138.881. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +197.552 positivi. Sono 1.818.893 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 7.281.297 i casi totali da inizio pandemia. La situazione negli ospedali In 14.930 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono poi 1.557 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 154 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.802.406 sono invece in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.323.523. Tamponi e tasso di positività I dati sul monitoraggio della pandemia arrivano a fronte ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Il bollettino dell’8 gennaio 2022 Sono 184 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 138.881. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +197.552 positivi. Sono 1.818.893 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 7.281.297 i casi totali da inizio pandemia. La situazione negli ospedali In 14.930 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono poi 1.557 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 154 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 1.802.406 sono invece in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 5.323.523. Tamponi e tasso di positività I dati sul monitoraggio della pandemia arrivano a fronte ...

Advertising

crismountain : RT @Ticinonline: Bugie o comportamenti deplorevoli? No-mask Djokovic, i conti non tornano #djokovic #coronavirus #tennis #australia @Dj… - Ticinonline : Bugie o comportamenti deplorevoli? No-mask Djokovic, i conti non tornano #djokovic #coronavirus #tennis… - LaNotiziaQuoti : Sono 3.775 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento della Regione è di… - TrevisoCityWR : Covid in Veneto, altre 33 vittime, mentre i ricoveri tornano ad aumentare - TGR Veneto - CarloB30482104 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, l’80,70% degli italiani sopra i 5 anni è vaccinato. ?? #Perù, la pandemia ha reso orfani circa 98mila bambini… -