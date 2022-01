Christmas village | pattini e spettacoli per bambini | il week-end in città

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel-end. fra gli appuntamenti spiccano il finale di “” in piazza Matteotti, la ruota panoramica e le pista di pattinaggio inalta e inbassa,per famiglie e mostre. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 8 e domenica 9 gennaio. BERGAMO SABATO 8 GENNAIO – “Nulla è perduto”, alla GAMeC mostra su arte e materia in trasformazione – “” in Piazza Matteotti – Ruota panoramica,e albero: il Natale a Bergamo – Pandemonium Teatro: riparte la programmazione DOMENICA 9 GENNAIO – “” in Piazza Matteotti – Ruota panoramica, ...