Gazzetta_it : Fiorentina scatenata: dopo Ikoné e Piatek, ora punta su Isco #calciomercato - Gazzetta_it : Torino-Fiorentina slitta a lunedì? Udinese e Bologna ancora bloccate #serieA - sportface2016 : Nessuno dei giocatori del #Bologna ha la terza dose. Quindi il provvedimento dell'#Asl di Bologna è legittima. Salt… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Piatek 'Felice di essere tornato in Italia' - Fil07 : RT @sole24ore: La Lega calcio vince 3 ricorsi al Tar contro le Asl -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fiorentina

Così Krzysztof Piatek, nuoto attaccante della, nel giorno della presentazione in maglia viola. "Qui c'è un grande progetto, la squadra gioca unoffensivo e questo per me è molto ...Come conseguenza di questo provvedimento, la partita dellaproprio contro il Torino , in programma domani domenica 9 gennaio alle 14.30, torna di stretta attualità e, salvo ulteriori colpi ...La Lega Serie A ha vinto le prime battaglie con le ASL. Non solo il ricorso accolto a proposito della quarantena del Torino, secondo quanto si evince dai provve ...Voglio tornare a dimostrare quelli che sono i miei valori. Sono felice di essere alla Fiorentina. Qui c'è un grande progetto, si gioca un calcio offensivo e per me questo è un aspetto molto importante ...