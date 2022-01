Bassetti: Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo (Di sabato 8 gennaio 2022) di Redazione Online Gli aggiornamenti sul coronavirus di sabato 8 gennaio Nella serata di venerdì 7 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto per fermare la corsa della variante Omicron in Italia: nella giornata di ieri i nuovi contagi giornalieri sono stati 108.304, con 223 morti (qui il bollettino di ... Leggi su corriere (Di sabato 8 gennaio 2022) di Redazione Online Gli aggiornamenti sul coronavirus di sabato 8 gennaio Nella serata di venerdì 7 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto per fermare la corsa della variantein Italia: nella giornata di ieri i nuovi contagi giornalieri sono stati 108.304, con 223 morti (qui il bollettino di ...

Advertising

Adnkronos : Matteo #Bassetti: 'Con #varianteOmicron possibile immunità di gregge, Gb al traguardo'. - Annathelion : RT @Miti_Vigliero: Ma come, non è il 'raffreddore rafforzato' che annunciava 4 giorni fa insultando chi diceva il contrario? Ma contare sin… - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Ma come, non è il 'raffreddore rafforzato' che annunciava 4 giorni fa insultando chi diceva il contrario? Ma contare sin… - Vince08440165 : RT @Adnkronos: Matteo #Bassetti: 'Con #varianteOmicron possibile immunità di gregge, Gb al traguardo'. - PKarpoi : RT @Adnkronos: Matteo #Bassetti: 'Con #varianteOmicron possibile immunità di gregge, Gb al traguardo'. -