Amitav Ghosh | la sfida è trovare parole per ciò che non è umano

Advertising

ImS0G00dWith0ut : Gun Island di Amitav Ghosh è un libro troppo sottovalutato e dovrebbe essere letto almeno una volta nella vita Change my mind -

Ultime Notizie dalla rete : Amitav Ghosh

Il Manifesto

Se, come avvertenel suo La grande cecità , all'origine della crisi climatica vi è una profonda crisi dell'immaginazione , l'unico modo per uscire da questa impasse è creare nuove storie:...La maratona di #ioleggoperché si è aperta sabato 20 novembre con il coinvolgimento di autrici e autori " da Stefania Auci a Luigi Garlando, da Sveva Casati Modignani ad, Francesco D'...Aanchal Malhotra, the author of Remnants of a Separation: A History of the Partition through Material Memory has forayed into fiction with her 2022 release. Retaining the theme of Partition, this is a ...In this week's issue of our environment newsletter, we look at how climate-themed fiction could be made to feel less gloomy and how scientists figured out that the New Year's Day boom over Pittsburgh ...