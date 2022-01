Amanda Lear operata al cuore: le sue parole su Instagram (e un sorriso di speranza) (Di sabato 8 gennaio 2022) Amanda Lear è stata operata al cuore. Una notizia che giunge inaspettata, dal momento che la si vede spesso in forze ed energica come non mai. Eppure, per l’artista, si è aperto un periodo difficoltoso a seguito del quale è dovuta ricorrere alla chirurgia per risolvere alcuni problemi cardiaci che l’affliggevano da tempo. Amanda Lear, il primo pensiero per il pubblico Nonostante l’operazione appena subita, il primo pensiero di Amanda Lear è stato per il suo pubblico. Oltre alle sue parole, con le quali ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, è stato il sorriso che ha voluto concedere a tutti a risollevare gli animi. Sta bene e ora il suo cuore “funziona”, pronto a battere ancora per coloro ... Leggi su dilei (Di sabato 8 gennaio 2022)è stataal. Una notizia che giunge inaspettata, dal momento che la si vede spesso in forze ed energica come non mai. Eppure, per l’artista, si è aperto un periodo difficoltoso a seguito del quale è dovuta ricorrere alla chirurgia per risolvere alcuni problemi cardiaci che l’affliggevano da tempo., il primo pensiero per il pubblico Nonostante l’operazione appena subita, il primo pensiero diè stato per il suo pubblico. Oltre alle sue, con le quali ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, è stato ilche ha voluto concedere a tutti a risollevare gli animi. Sta bene e ora il suo“funziona”, pronto a battere ancora per coloro ...

