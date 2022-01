Vaccini - Occhiuto: 'Calabresi stanno rispondendo alla grande, grazie a Figliuolo per supporto' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un'intervista a TgCom24. "Abbiamo incrementato in una percentuale superiore, rispetto alle altre Regioni, il target fissato dal ... Leggi su strill (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo ha detto Roberto, presidente della Regione Calabria, in un'intervista a TgCom24. "Abbiamo incrementato in una percentuale superiore, rispetto alle altre Regioni, il target fissato dal ...

Advertising

crotone24news : Il virus dilaga malgrado i vaccini e Occhiuto vuole chiudere novax: “Il fatto di non vaccinarsi è una libera scelta… - Strill_it : Vaccini – Occhiuto: “Calabresi stanno rispondendo alla grande, grazie a Figliuolo per supporto” - reggiotv : “Anche nella giornata del 5 gennaio la Calabria si conferma prima in Italia per vaccinazioni, rispetto ai target… - citynowit : 'I dati ci dicono che i ricoveri riguardano essenzialmente persone non vaccinate, e per questo stiamo spingendo mol… - abmreport : Vaccini: Occhiuto, calabresi stanno rispondendo alla grande, grazie a Figliuolo per supporto -