Usa | veglia e preghiera sulla scala di Capitol Hill per il primo anniversario dell' assalto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usa veglia

Agenzia ANSA

Alcuni membri del Congresso, tra cui la speaker della Camera Nancy Pelosi, hanno ricordato l'anniversario dell'attacco al Campidoglio. Sulla scala di Capitol Hill, nella serata del 6 gennaio, hanno ...È un'ambasciatrice capace: come Elisabetta non si lamenta e non dà spiegazioni, mail ... È una donna ferita insieme a migliaia di altre donne ferite allaper Sarah Everard Clapham , uccisa ...«Domanda legittima», per il farmacista cantonale ticinese Giovan Maria Zanini, che in conferenza stampa ha dato risposta affermativa sulla base dei dati dei ricoveri in Svizzera a cavallo dell'anno nu ...Alcuni membri del Congresso, tra cui la speaker della Camera Nancy Pelosi, hanno ricordato l'anniversario dell'attacco al Campidoglio. Sulla scala ...