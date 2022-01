Una big europea su Hysaj: le ultime (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com Elseid Hysaj, ex giocatore del Napoli attualmente impiegato con la Lazio, potrebbe avere una futura destinazione. FOTO: Imago Pare, infatti, che ci siano stati contatti tra la società biancoceleste e l’Atletico Madrid, interessato al terzino destro per sostituire Kieran Trippier. Il difensore inglese è appena stato ceduto al Newcastle Utd, lasciando un posto vuoto nella squadra spagnola. Giunto alla Lazio l’estate scorsa, dopo cinque anni nel club partenopeo, il calciatore albanese ha giocato ben 18 partite realizzando anche una rete (Lazio-Spezia 6-1). Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com Elseid, ex giocatore del Napoli attualmente impiegato con la Lazio, potrebbe avere una futura destinazione. FOTO: Imago Pare, infatti, che ci siano stati contatti tra la società biancoceleste e l’Atletico Madrid, interessato al terzino destro per sostituire Kieran Trippier. Il difensore inglese è appena stato ceduto al Newcastle Utd, lasciando un posto vuoto nella squadra spagnola. Giunto alla Lazio l’estate scorsa, dopo cinque anni nel club partenopeo, il calciatore albanese ha giocato ben 18 partite realizzando anche una rete (Lazio-Spezia 6-1).

