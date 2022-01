Tutti diciamo bugie, anche quando non dovremmo farlo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ci sono persone che mentono spudoratamente su ogni cosa, lo fanno per un tornaconto personale, lo fanno per ingannare gli altri e trarre vantaggio dalle situazioni che vivono, oppure lo fanno proprio perché non sanno uscirne. Con il tempo abbiamo imparato che da quelle persone dobbiamo starne alla larga, soprattutto quando di mezzo ci sono il cuore e i sentimenti. Per fortuna, per ogni bugiardo che esiste in questo mondo, c’è almeno una persona che della verità ne ha fatto un mantra, e preferisce dirla e proferirla anche quando questa è scomoda. Ed è bello, anche se difficile, circondarsi di persone fatte così. Ma se è vero che possiamo scegliere con chi condividere la quotidianità Tutti i giorni, è vero anche non è nostro il potere di cambiare determinate cose, soprattutto se la ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ci sono persone che mentono spudoratamente su ogni cosa, lo fanno per un tornaconto personale, lo fanno per ingannare gli altri e trarre vantaggio dalle situazioni che vivono, oppure lo fanno proprio perché non sanno uscirne. Con il tempo abbiamo imparato che da quelle persone dobbiamo starne alla larga, soprattuttodi mezzo ci sono il cuore e i sentimenti. Per fortuna, per ogni bugiardo che esiste in questo mondo, c’è almeno una persona che della verità ne ha fatto un mantra, e preferisce dirla e proferirlaquesta è scomoda. Ed è bello,se difficile, circondarsi di persone fatte così. Ma se è vero che possiamo scegliere con chi condividere la quotidianitài giorni, è veronon è nostro il potere di cambiare determinate cose, soprattutto se la ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti diciamo Il Governo resiste alle paure della scuola, Bianchi: 'Nessun ripensamento, ritorno in presenza' Il presidente Gimbe ha proseguito: 'Diciamo che quello che si doveva fare si sapeva già. Ora si è ... soprattutto con tutti questi contagi. Se stiamo 2 - 3 settimane in dad non succede nulla, c'è una ...

Enrico Ruggeri canta La Rivoluzione, inno alla disillusione più che alla rivolta ... è polarizzazione sia che si sia dalla parte dei "giusti" che se si tenda a fare di tutti gli altri ... il riconoscersi in una generazione, questa sì larghissima, diciamo di quelli che hanno praticato ...

