Standing ovation per Danilo Petrucci (Di venerdì 7 gennaio 2022) Danilo Petrucci ieri ha clamorosamente vinto la quinta tappa della Dakar, che prevedeva il percorso da Riad a Riad, e ha ricevuto una meritata Standing ovation da tutto il mondo delle due ruote. Il ternano è riuscito in un’impresa incredibile che lo conferma tra i piloti italiani più stimati a livello internazionale. I complimenti social sono stati molti: da Marc Marquez a Valentino Rossi fino a Jeremy McWilliams e Glenn Irwin. Dakar 2022: la Francia vorrebbe fermare il rally Standing ovation per Petrucci: cosa gli riserverà il futuro? Sicuramente il futuro di Danilo Petrucci sarà brillante. Del resto, vincendo la quinta tappa della Dakar, il pilota italiano non ha fatto altro che confermare il proprio talento e mostrare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022)ieri ha clamorosamente vinto la quinta tappa della Dakar, che prevedeva il percorso da Riad a Riad, e ha ricevuto una meritatada tutto il mondo delle due ruote. Il ternano è riuscito in un’impresa incredibile che lo conferma tra i piloti italiani più stimati a livello internazionale. I complimenti social sono stati molti: da Marc Marquez a Valentino Rossi fino a Jeremy McWilliams e Glenn Irwin. Dakar 2022: la Francia vorrebbe fermare il rallyper: cosa gli riserverà il futuro? Sicuramente il futuro disarà brillante. Del resto, vincendo la quinta tappa della Dakar, il pilota italiano non ha fatto altro che confermare il proprio talento e mostrare ...

Advertising

DavideIndro : @mauroberruto @LACOSTE Standing ovation per lo zio Mauro!!!!! ???????????????????????????????????? - infoitsport : Volley, Mattarella alla finale di Coppa Italia: standing ovation dal pubblico - piero_aurelio : RT @doluccia16: Capezzone ha sistemato due streghe in un colpo solo. Standing ovation! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… - maxliolli : @orporick Lo feci anche io a suo tempo (1985??) ma la professoressa di matematica mi disse che ero uno spregiudicato… - AriannaMaria39 : RT @Gio85138389: ?????????? 'non solo ritorna .Ma ve lo butta in culo ' ,il butta in culo da standing ovation. -