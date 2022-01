Spende 15mila euro per trasformare il suo volto in un puzzle

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sui social si fa chiamare Black Depression” Ha 28 anni e vive in Germania Ha iniziato a cambiare il suo Perizona Magazine.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spende 15mila

Il Sole 24 ORE

... con Francesco Boccia, in visita al centro Ace di Pellaro: 'un segno di vicinanza a chi si... dove tutte le prestazioni vengono effettuate in maniera gratuita con circaaccessi l'anno. ...Oggi, undici anni dopo, il M5scento volte tanto soltanto in dipendenti del gruppo Cinque ... Luigi Di Maio, Fico e Toninelli hanno versatoeuro, Alfonso Bonafede 12.500, Fabiana Dadone ...