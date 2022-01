Scritte no vax sul muro del cimitero di Nembro: “Oltraggio ai nostri morti” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nembro. Ignoti hanno lasciato Scritte no vax sul muro del cimitero di quello che è tra i paesi più dolorosamente colpiti dal Covid nella prima ondata del 2020. “I Vax uccidono”, “Il governo mente e lo sa”, “Vivi perché liberi”, “Governo nazista”, “morti da vaz” sono state alcune delle Scritte apparse sul perimetro esterno delcamposanto. È lo stesso sindaco Claudio Cancelli a stigmatizzare il gesto sulla pagina Facebook del Comune di Nembro: “Con tristezza devo informarvi che questa notte i No vax estremisti hanno imbrattato con Scritte deliranti il muro del nostro cimitero. Quelle Scritte sono segni di Oltraggio verso i nostri morti e verso ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022). Ignoti hanno lasciatono vax suldeldi quello che è tra i paesi più dolorosamente colpiti dal Covid nella prima ondata del 2020. “I Vax uccidono”, “Il governo mente e lo sa”, “Vivi perché liberi”, “Governo nazista”, “da vaz” sono state alcune delleapparse sul perimetro esterno delcamposanto. È lo stesso sindaco Claudio Cancelli a stigmatizzare il gesto sulla pagina Facebook del Comune di: “Con tristezza devo informarvi che questa notte i No vax estremisti hanno imbrattato condeliranti ildel nostro. Quellesono segni diverso ie verso ...

