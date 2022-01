Sci alpino, Lara Gut-Behrami torna a Kranjska Gora dopo il Covid. Positiva Andreja Slokar (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Covid non dà pace al Circo Bianco, ormai falcidiato dalle numerose assenze che si moltiplicano tappa dopo tappa. Per alcune atlete che tornano a gareggiare, come la polacca Maryna G?sienica-Daniel e l’elvetica Lara Gut-Behrami, altre rimangono obbligatoriamente ferme ai box in seguito alla riscontrata positività. Vittima illustre del prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è la padrona di casa Andreja Slokar che nel parallelo di inizio stagione aveva raccolto il primo iride nel massimo circuito sciistico. Niente Kranjska Gora per lei, al pari della statunitense Lila Lapanja e della tedesca Jessica Hilzinger trovate loro malgrado infette. Mancheranno all’appello anche le svizzere Camille Rast, Aline Danioth e Melanie Mellard mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilnon dà pace al Circo Bianco, ormai falcidiato dalle numerose assenze che si moltiplicano tappatappa. Per alcune atlete cheno a gareggiare, come la polacca Maryna G?sienica-Daniel e l’elveticaGut-, altre rimangono obbligatoriamente ferme ai box in seguito alla riscontrata positività. Vittima illustre del prossimo appuntamento di Coppa del Mondo è la padrona di casache nel parallelo di inizio stagione aveva raccolto il primo iride nel massimo circuito sciistico. Nienteper lei, al pari della statunitense Lila Lapanja e della tedesca Jessica Hilzinger trovate loro malgrado infette. Mancheranno all’appello anche le svizzere Camille Rast, Aline Danioth e Melanie Mellard mentre ...

