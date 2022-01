Roma | inferno di fuoco sul Lungotevere | auto si incendia mentre cammina le fiamme distruggono altre 4 vetture

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Caos nel primo pomeriggio di oggi a, sulde’ Cenci, altezza Ponte Garibaldi, dove un’, una Smart che stava percorrendo la strada verso largo Arenula, ha improvvisamente preso. Fortunatamente gli occupanti hanno fatto in tempo a scendere dalla vettura, ma le, divampate in maniera violenta, hanno non solo distrutto l’, ma coinvolto anche4 veicoli che sostavano in quel tratto di. Leggi anche:, terribile incidente nella notte: si schianta contro un albero, morto 29enne Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili deldel comando provinciale per spegnere lee diverse pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di ...