Questo spot di una compagnia telefonica aveva previsto il futuro già 29 anni fa – VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ai Millennials queste immagini faranno venire una botta di nostalgia, la Gen Z (e tutte quelle successive) le guarderanno con un misto di orrore e stupore. E ai più “anziani” invece strapperanno un sorriso. Sì, perché fa decisamente un certo effetto rivedere ora questi spot pubblicitari della compagnia telefonica statunitense AT&T – tuttora attiva – datati 1993 in cui si prevedeva il futuro delle telecomunicazioni. Un futuro che oggi è decisamente realtà: dalle VIDEOchiamate alle lezioni a distanza, passando per smartphone e smartwatch. Nel filmato si vedono scene e situazioni che oggi sono la normalità ma che all’epoca, 29 anni fa, sembravano fantascienza: eh sì, il world wide web esisteva solo da due anni e i telefonini erano ancora agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ai Millennials queste immagini faranno venire una botta di nostalgia, la Gen Z (e tutte quelle successive) le guarderanno con un misto di orrore e stupore. E ai più “anziani” invece strapperanno un sorriso. Sì, perché fa decisamente un certo effetto rivedere ora questipubblicitari dellastatunitense AT&T – tuttora attiva – datati 1993 in cui si prevedeva ildelle telecomunicazioni. Unche oggi è decisamente realtà: dallechiamate alle lezioni a distanza, passando per smartphone e smartwatch. Nel filmato si vedono scene e situazioni che oggi sono la normalità ma che all’epoca, 29fa, sembravano fantascienza: eh sì, il world wide web esisteva solo da duee i telefonini erano ancora agli ...

Advertising

zazoomblog : Questo spot di una compagnia telefonica aveva previsto il futuro già 29 anni fa – VIDEO - #Questo #compagnia… - ilfattovideo : Questo spot di una compagnia telefonica aveva previsto il futuro già 29 anni fa – VIDEO - polteagayst : questo soft spot per lei non era nei miei programmi eppure ... ?????????? - C1988Marco : @MassRiva5 @ThinkingGreeks Quest'anno ETF anche se non spot, una nazione ha adottato BTC come valuta legale, molti… - Parisi58Parisi : Quando la pubblicità diventa discriminatoria e razzista. E' vero che vengono rispettati tutti i criteri per creare… -