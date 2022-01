Pluto TV | tutto quello da sapere sul primo servizio TV in streaming gratuito

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal 28 ottobre 2021 la piattaformaTV è ufficialmente disponibile in Italia. Di proprietà della società ViacomCBS Networks International, è ilTV in. Viene definito con il titolo FAST, acronimo di Free Ad-Supported Television, che sta ad indicare unal 100% free e sostenuto dall’inserimento di inserzioni pubblicitarie. In questo articolo spiegheremo come funzionaTV, oltre a fornire la lista completa dei canali disponibili e le piattaforme dove si può vedere. Come funzionaTV Per accedere aTV non è richiesta alcuna registrazione: è sufficiente collegarsi al sito ufficiale.tv, oppure scaricare l’app per dispositivi mobili e Smart TV, per ...