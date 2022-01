Milan-Juve, biglietti in vendita: i prezzi della sfida (Di venerdì 7 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio alle 20.45 Milan e Juventus si affronteranno nel posticipo della 23° giornata di Serie A, nel confronto ufficiale numero 221. La squadra bianconera è l’avversario che il Milan ha sfidato più volte nella sua storia e, quella che sarà l’ultima partita di Serie A del mese di gennaio, si appresta ad essere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio alle 20.45ntus si affronteranno nel posticipo23° giornata di Serie A, nel confronto ufficiale numero 221. La squadra bianconera è l’avversario che ilhato più volte nella sua storia e, quella che sarà l’ultima partita di Serie A del mese di gennaio, si appresta ad essere L'articolo

Advertising

Corriere : Il Milan può credere allo scudetto fino in fondo. Juve e Napoli inferiori alle milanesi - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - MarteennSaVa : Qualcuno che viene in curva con me a Milan Juve? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan-Juve, biglietti in vendita: i prezzi della sfida: Domenica 23 gennaio alle 20.45 Milan e… -