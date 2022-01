Mietta a Verissimo dice la verità sul vaccino: “Va fatto ma ho paura” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuno ha fatto il vaccino contro Covid a cuore leggero e la paura di cui parla Mietta l’hanno vissuta in tanti ma si sono vaccinati. Dopo un lungo silenzio Mietta torna sull’argomento e a Verissimo racconta la verità. Aveva detto che non l’aveva fatto per motivi di salute ma i casi in cui il vaccino è sconsigliato sono pochissimi e non le appartengono. Il Covid non le ha permesso di fare tutto il percorso che desiderava a Ballando con le Stelle ma le ha anche arrecato tanto dolore perché i commenti ricevuti sono stati pessimi. A Silvia Toffanin la cantante ha spiegato che ha tante allergie e che da ragazza ha anche avuto uno shock anafilattico. Per questo non l’ha ancora fatto ma sa che va fatto e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuno hailcontro Covid a cuore leggero e ladi cui parlal’hanno vissuta in tanti ma si sono vaccinati. Dopo un lungo silenziotorna sull’argomento e aracconta la. Aveva detto che non l’avevaper motivi di salute ma i casi in cui ilè sconsigliato sono pochissimi e non le appartengono. Il Covid non le ha permesso di fare tutto il percorso che desiderava a Ballando con le Stelle ma le ha anche arrecato tanto dolore perché i commenti ricevuti sono stati pessimi. A Silvia Toffanin la cantante ha spiegato che ha tante allergie e che da ragazza ha anche avuto uno shock anafilattico. Per questo non l’ha ancorama sa che vae ...

