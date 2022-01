Mehdi Ali, il profugo rinchiuso da nove anni in attesa di asilo nello stesso hotel di Djokovic (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Park hotel, l’albergo di Melbourne in cui è stato sistemato Novak Djokovic in attesa di conoscere l’esito del ricorso presentato contro la decisione di non ammetterlo in Australia perché non vaccinato, ospita da anni anche richiedenti asilo. I familiari del tennista hanno accusato le autorità australiane di tenerlo “prigioniero” nella struttura. “Dicono così di lui perché passerà qui dentro nove ore o magari nove giorni, ma alcuni di noi ci sono da nove anni”, dice Mehdi Ali, un profugo iraniano che ha presentato richiesta di asilo ma si trova a vivere nell’hotel dal 2013 . “Non abbiamo mai visto tanti giornalisti e tante telecamere”, afferma guardando in strada ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Park, l’albergo di Melbourne in cui è stato sistemato Novakindi conoscere l’esito del ricorso presentato contro la decisione di non ammetterlo in Australia perché non vaccinato, ospita daanche richiedenti. I familiari del tennista hanno accusato le autorità australiane di tenerlo “prigioniero” nella struttura. “Dicono così di lui perché passerà qui dentroore o magarigiorni, ma alcuni di noi ci sono da”, diceAli, uniraniano che ha presentato richiesta dima si trova a vivere nell’dal 2013 . “Non abbiamo mai visto tanti giornalisti e tante telecamere”, afferma guardando in strada ...

