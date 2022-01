(Di venerdì 7 gennaio 2022)’era, della cornucopia di film e serie che inondano i nostri schermi fino a frastornarci si fa inaspettatamente strada e si impone all’attenzione pubblica il catalogo dei classici, quel patrimonio deldel passato che dà profondità, spessore, storia al consumo immediato delle cose contemporanee. Ora un’istituzione benemerita come la Cineteca Nazionale sta tentando persino di riesumare i fasti deld’e chi ha la fortuna di trovarsi a Roma può andare al Quattro Fontane per la rassegna “XX secolo, l’invenzione più bella” e per la proiezione dei capolavori di Lubitsch, e il 17 gennaio può prenotarsi per vedere un film bellissimo e dimenticato come “La ragazza con la valigia” di Valerio Zurlini.passata, ...

Advertising

HuffPostItalia : La felice riscoperta del cinema d'essai nell'epoca dello streaming - wallsmeb : @c4millaidk01 felice di averla riscoperta - b47f449d84b3454 : RT @lostthemoth: Io personalmente innamorata di Valentina Romani da quando ho visto Ub bacio con la scuola tipo al secondo anno di liceo, p… - happilyxemi : RT @lostthemoth: Io personalmente innamorata di Valentina Romani da quando ho visto Ub bacio con la scuola tipo al secondo anno di liceo, p… - lostthemoth : Io personalmente innamorata di Valentina Romani da quando ho visto Ub bacio con la scuola tipo al secondo anno di l… -

Ultime Notizie dalla rete : felice riscoperta

TUTTO mercato WEB

... pur essendo un colosso della gastronomia, contribuisce con le sue eccellenze alladella ... Unacoincidenza. Quale era il rapporto che la legava a suo padre, uno degli industriali più ...... che, utilizzata da Salvini " e, ça va sans dire , dalla Lega " per un "buon Santo Natale e... La Lettera apostolica porta poi alla scoperta, o forse, di una dimensione accogliente ...“A Night With Sergio Bernal” nel segno del flamenco e delle danze spagnole per un ammaliante racconto per quadri tra assoli, pas de deux e pas de trois in cui si alternano i tre interpreti – Sergio Be ...Aveva 94 anni. La notizia resa nota dall’Accademia dei Lincei, di cui era socio. Impegnato in politica a fianco di Enrico Berlinguer nella Fgci, lasciò il Pci nel 1956 dopo i fatti di Ungheria ...