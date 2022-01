“Io e Lulù…”. GF Vip, Manuel non si è mai spinto fino a questo punto con la princess. E ora lo dice a tutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Entro fine gennaio Manuel Bortuzzo lascerà la Casa del Grande Fratello Vip. Era stato lui stesso prima di Capodanno a dare la notizia ai compagni di viaggio. “Pensavate che sarei rimasto a marzo? Io lascio, me ne vado”. Durante una chiacchierata estemporanea con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, il nuotatore ha comunicato la sua decisione. La soprano dice: “Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l’ha” indicando Manuel Bortuzzo che, infatti, prende la palla al balzo per dire: “Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no”. Il nuotatore sembra abbastanza deciso a chiudere un’avventura che lo ha visto protagonista sin dall’inizio: ha resistito 4 mesi nonostante qualche difficoltà rappresentata da infezioni e febbricole. Anche il papà Franco Bortuzzo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Entro fine gennaioBortuzzo lascerà la Casa del Grande Fratello Vip. Era stato lui stesso prima di Capodanno a dare la notizia ai compagni di viaggio. “Pensavate che sarei rimasto a marzo? Io lascio, me ne vado”. Durante una chiacchierata estemporanea con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, il nuotatore ha comunicato la sua decisione. La soprano: “Anche io ho avuto un crollo, ma vedo che anche lui ce l’ha” indicandoBortuzzo che, infatti, prende la palla al balzo per dire: “Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17. Perché pensavi che arrivavoa marzo? Ma no”. Il nuotatore sembra abbastanza deciso a chiudere un’avventura che lo ha visto protagonista sin dall’inizio: ha resistito 4 mesi nonostante qualche difficoltà rappresentata da infezioni e febbricole. Anche il papà Franco Bortuzzo ha ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - fanpage : Manuel Bortuzzo innamorato di lei, il gieffino annuncia la prossima convivenza con Lulù #gfvip - lilithvvv : RT @VanityFairIt: L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima prova… - eleitaliana : RT @_____________zu: @banijaygroup #fuorikatia #katiafuori #gfvip ,????Gf Vip, Katia Ricciarelli e l'insulto a Lulù Selassiè: «Scimmia». Il… -