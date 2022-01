Inter, il rinnovo di Perisic è un rebus: tutti i dettagli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per l’Inter il rinnovo di Perisic risulta essere un vero e proprio un rebus. Marotta e Ausilio sono al lavoro per tentare di prolungare il contratto del calciatore, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. L’esterno croato, nonostante le sue ottime prestazioni, non rappresenta una priorità per l’Inter del futuro. I meneghini non intendono rinnovare il contratto alle cifre richieste dall’ex Bayern Monaco. I 6,5 milioni voluti da Perisic si scontrano con un’offerta inferiore presentata dalla dirigenza Interista. Perisic, Inter, rinnovoA questo punto il futuro dell’attuale numero 14 nerazzurro è in bilico. Perisic nel frattempo si guarda intorno, anche perchè considerando l’età non più ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per l’ildirisulta essere un vero e proprio un. Marotta e Ausilio sono al lavoro per tentare di prolungare il contratto del calciatore, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. L’esterno croato, nonostante le sue ottime prestazioni, non rappresenta una priorità per l’del futuro. I meneghini non intendono rinnovare il contratto alle cifre richieste dall’ex Bayern Monaco. I 6,5 milioni voluti dasi scontrano con un’offerta inferiore presentata dalla dirigenzaista.A questo punto il futuro dell’attuale numero 14 nerazzurro è in bilico.nel frattempo si guarda intorno, anche perchè considerando l’età non più ...

