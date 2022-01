Insigne ispira | solidità Demme | Ghoulam c' è

(Di venerdì 7 gennaio 2022) OSPINA 6. Sempre attento senza dover stupire. DI LORENZO 6,5. Concreto e lucido senza alcuna pausa. RRAHMANI 6,5. Neanche la suarimane in quarantena. JUAN JESUS 6. Non si fa quasi mai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Insigne ispira

7.il gol del vantaggio, il Canada è ancora un pensiero lontano. MERTENS 7. Colpo d'autore e carisma. Elmas, Zanoli sv. All. DOMENICHINI 6,5. Rialza un Napoli finito nelle secche. Voto ...Giurista, gradito a pezzi del Pd, Amato è un punto di caduta anche per Forza Italia. Il suo competitor più simile è Marta Cartabia; l'attuale Guardasigilliterzietà ed è un nome ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Gianfranco Zola, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha parlato a La Stampa sulla Serie A e sulla decisione di Insigne di andare a Toronto Gianfranc ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Gianfranco Zola ha parlato a La Stampa sulla Serie A e sulla decisione di Insigne di andare a Toronto INSIGNE – «Difficile entrare in questa scelta pers ...