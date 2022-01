Giugliano, auto rubate e cannibalizzate: 2 arresti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due persone sono state arrestate dopo essere state sorprese a smontare un’auto all’interno di uno stabile alla periferia di Giugliano. Ventiquattro vetture erano già state parzialmente smontate. Poi c’erano sette targhe di auto risultate rubate. E quando i carabinieri hanno fatto irruzione loro erano intenti a smontare i pezzi da un altro veicolo. Così due Leggi su 2anews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due persone sono state arrestate dopo essere state sorprese a smontare un’all’interno di uno stabile alla periferia di. Ventiquattro vetture erano già state parzialmente smontate. Poi c’erano sette targhe dirisultate. E quando i carabinieri hanno fatto irruzione loro erano intenti a smontare i pezzi da un altro veicolo. Così due

