Genoa | Criscito guarito dal covid

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il capitano delMimmo, in isolamento fiduciario dal 27 dicembre scorso quando era risultato positivo al test molecolare del, è tornato negativo. Ad annunciarlo su instagram è la ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Insigne e #Criscito al #Toronto entrambi da giugno. Dirigenti canadesi in #Italia tra il 4 e il 5. Insigne 4 anni… - FBiasin : Positivi in #SerieA al momento: ATALANTA: 2 gruppo squadra. EMPOLI: 3 gruppo squadra. FIORENTINA: 1 giocatore. GEN… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Criscito negativo al Covid-19 - Luxgraph : Il Genoa riabbraccia Mimmo Criscito: è negativo al tampone - napolimagazine : GENOA - Criscito negativo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Criscito

- Rimangono tre i giocatori ancora positivi: il capitano, il difensore della Primavera Serpe e un altro giocatore. JUVENTUS - Giorgio Chiellini è guarito dal Covid, avendo ...Il capitano delMimmo, in isolamento fiduciario dal 27 dicembre scorso quando era risultato positivo al test molecolare del Covid, è tornato negativo. Ad annunciarlo su instagram è la moglie Pamela con ...Il difensore del Genoa Mimmo Criscito è tornato negativo e quindi potrebbe tornare a disposizione in vista della gara di domenica contro lo Spezia. L'annuncio arriva direttamente dalla moglie che sul ...Il capitano del Genoa Mimmo Criscito, in isolamento fiduciario dal 27 dicembre scorso quando era risultato positivo al test molecolare del Covid, è tornato negativo. (ANSA) ...