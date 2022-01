Francia: Marsiglia vince a Bordeaux dopo 45 anni (Di sabato 8 gennaio 2022) Un gol segnato dall'ex romanista Cengiz Under nel primo tempo ha permesso all'Olympique Marsiglia di sfatare una 'maledizione' che durava dal 1977, quindi da 45 anni: vincere in casa del Bordeaux. E' ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Un gol segnato dall'ex romanista Cengiz Under nel primo tempo ha permesso all'Olympiquedi sfatare una 'maledizione' che durava dal 1977, quindi da 45re in casa del. E' ...

Advertising

SkyTG24 : Gli studiosi dell'Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia l'hanno rilevata in 12 pazienti di Forcalquier, nel Sud d… - AndreD81 : RT @glooit: Francia: Marsiglia vince a Bordeaux dopo 45 anni leggi su Gloo - glooit : Francia: Marsiglia vince a Bordeaux dopo 45 anni leggi su Gloo - MariellaLoi : La variante HUI è un giallo, guerra sulla scoperta del professore icona dei no vax Didier Raoult – Il Tempo - Pientothal : @CB_Ignoranza In Francia si chiedono come un simbolo di Marsiglia possa allenare la squadra dell’odiata capitale -