Finalmente Android 12 anche sul Samsung Galaxy S10 Lite (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ricordate il Samsung Galaxy S10 Lite? Molti di voi sicuramente, essendo ancora il vostro smartphone principale. Come riportato da 'SamMobile', il telefono non ha avuto mai un grosso seguito perché sostituito dal Samsung Galaxy S20 FE dopo circa sei mesi. Ad ogni modo, il device sta vivendo tranquillamente la sua vita senza stare troppo tempo sotto i riflettori, anche se adesso sta tornando alla ribalta grazie all'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Il colosso di Seul ha iniziato a lanciare l'upgrade per la versione internazionale del Samsung Galaxy S10 Lite con numero di modello 'SM-G770F'. Al momento l'aggiornamento pare essere disponibile in Spagna, ma presto dovrebbero unirsi alla festa altri ...

