E' scontro sul rientro a scuola | il Governo impugna le chiusure In Campania «fuga in avanti» di De Luca

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sulè muro contro muro. Da un lato ilche anche oggi, per bocca del ministro Patrizio Bianchi, ribadisce il «tutti in classe» il 10 gennaio , dall’altra amministrazioni locali,...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Scontro all’ultimo atomo. La Lega provoca Draghi sul nucleare: “I no di Pd e M5S frenano il Pae… - stagliacollo : RT @AnitaCecolin: Draghi vuole andarsene. Dopo lo scontro sul covid, quello sull'energia: A Palazzo Chigi è rissa continua. A tenere unito… - cronachecampane : E' scontro sul rientro a scuola: il Governo impugna le chiusure, anche della Campania #campania #cronacanapoli… - ProDocente : È scontro sul rientro a scuola. No di Bianchi ai presidi: nessun rinvio sul rientrodi Redazione ScuolaIl Sole 24 OR… - bikermanfast : RT @AnitaCecolin: Draghi vuole andarsene. Dopo lo scontro sul covid, quello sull'energia: A Palazzo Chigi è rissa continua. A tenere unito… -

Ultime Notizie dalla rete : scontro sul

A pochi giorni dal rientro a scuola dopo le vacanze di Natale si riaccende losulla didattica in presenza . Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , ha ribadito che la linea di Palazzo Chigi resta quello del ritorno tra i banchi di scuola lunedì, sottolineando ...Nel metodo le deliberazioni piu' importanticoinvestimento sono state prese dal Consiglio sulla base di una documentazione parziale e tuttavia spesso pari a centinaia di pagine , rese disponibili ...Intervento del 118 per un incidente auto-moto alle 17:20, tra il tunnel di piazzale Rosselli e l'intersezione con viale Sclavo, a Siena. L'uomo a bordo della moto, 52 anni, è stato trasportato in codi ...Sul rientro a scuola è muro contro muro. Da un lato il governo che anche oggi, per bocca del ministro Patrizio Bianchi, ribadisce il «tutti in classe» il 10 gennaio, dall’altra amministrazioni locali, ...