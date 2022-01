Dayane Mello torna al GF VIP per una persona nella Casa: ecco chi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dayane Mello ritorna nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per fare una sorpresa ad una sua carissima amica: Soleil Sorge. Le ragazze si sono conosciute sul cast di Pechino Express, come vi avevamo raccontato. In queste ore la modella brasiliana ha dedicato parole d’affetto alla sua amica su Instagram, in una delle sue storie ha dichiarato: “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“. Ha poi pubblicato una foto con dedica per la sua amica del cuore: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@DayanexMello) Il futuro di Dayane ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022)ridel Grande Fratello Vip 6 per fare una sorpresa ad una sua carissima amica: Soleil Sorge. Le ragazze si sono conosciute sul cast di Pechino Express, come vi avevamo raccontato. In queste ore la modella brasiliana ha dedicato parole d’affetto alla sua amica su Instagram, in una delle sue storie ha dichiarato: “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra“. Ha poi pubblicato una foto con dedica per la sua amica del cuore: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il futuro di...

